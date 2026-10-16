40 aniversario: Hospital Angeles Pedregal realizó simposio de oncología

En el marco de sus 40 años de trayectoria en la medicina privada, el Hospital Angeles Pedregal realizó el Simposio de Oncología: conocimiento, innovación y tecnología al servicio de la atención oncológica.

El encuentro, que se realizó en el Centro Integral de Radioterapia y Radiocirugía Robótica, tuvo como objetivos compartir conocimientos y reflexionar sobre el futuro de esta especialidad.

Con diversas ponencias, destacados médicos oncólogos, cirujanos oncólogos y radioncólogos intercambiaron experiencias y perspectivas sobre los avances que están transformando la atención de los pacientes con cáncer.

Una transformación que se impulsa en Hospital Angeles Health System, que ha fortalecido sus capacidades médicas, tecnológicas y de diagnóstico para ofrecer una atención oncológica integral.

Durante su exposición en el evento, Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, informó que como un referente en la atención, cada año el grupo brinda servicios médicos a más de 22 mil pacientes con cáncer.

Al centro, Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, y a su izquierda Antonio Alfeirán Ruiz, cirujano oncólogo. Foto: Karina Tejada.

Para lo cual, se cuenta con una red de más de 600 médicos vinculados a distintas especialidades, lo que permite integrar diferentes disciplinas médicas en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad con tecnología de punta.

Básicamente queremos hacer una red de oncología que sea de clase mundial “, señaló.

Entre los múltiples avances tecnológicos, con los que opera Hospital Angeles Health System en la atención oncológica, Ruiz López destacó el desarrollo de la primera red hospitalaria de patología digital con algoritmos de inteligencia artificial de apoyo al diagnóstico en México.

Dicha red conecta a más de 30 patólogos especializados y a 10 oncopatólogos para facilitar la interpretación de estudios entre los hospitales del grupo.

La innovación también se extiende al campo de la imagen molecular, a la cirugías robóticas, y a las pruebas genómicas como FoundationOne y MammaPrint.

Frente a la innovación, Ruiz López aclaró que la excelencia sólo se logra trabajando de manera conjunta con los médicos. “Creemos mucho en la tecnología y nos parece que es poner a México a la vanguardia.

Pero de poco sirve todo eso: tener las mejores máquinas, la mejor infraestructura, los mejores procesos, sino es con ustedes los médicos que lo hagamos de la mano para poder lograr una excelencia médica”, señaló Jesús Ruiz López.

40 años en oncología

Durante el Simposio, el cirujano oncólogo Antonio Alfeirán Ruiz impartió la conferencia magistral 40 años en oncología (1986-2026), donde presentó un recorrido por los cambios que ha experimentado la especialidad durante las últimas cuatro décadas: desde la evolución de las herramientas diagnósticas hasta la incorporación de nuevas alternativas terapéuticas.

En su exposición, señaló que el Hospital Angeles Pedregal ha sido pionero en la atención a pacientes con cáncer en el país, donde destaca, no sólo el profesionalismo, sino también la calidad humana de los médicos mexicanos que se refleja en una mejor atención a los pacientes.

No perdamos esa calidad que tenemos los médicos mexicanos de tratar a los pacientes. Hay que seguir tratándolos como seres humanos, hay que quererlos y hay que hablarles con la verdad.

Y por último, queremos felicitar a Hospital Angeles Health System y al Hospital Angeles Pedregal por sus 40 años, cuando inició su gran transformación”, señaló.

Desafío y futuro

Cabe señalar que el programa también incluyó una mesa de discusión titulada La oncología que viene, en la que los especialistas reflexionaron sobre los desafíos y el futuro de la atención oncológica.

Dentro de las exposiciones, el cirujano oncólogo Jean René Clemenceau Valdivia presentó la ponencia Cirugía Oncológica: de las grandes resecciones a la cirugía de precisión.

Ante sus colegas, señaló que actualmente “el éxito en la cirugía y la grandeza de la cirugía oncológica ya no se mide en centímetros. Ya no son los centímetros del tamaño del tumor resecado, sino la precisión personalizada, biológica y molecular de su abordaje”.

Cabe señalar que, durante el seminario, también se escucharon las ponencias de especialistas médicos en diversas áreas de la oncología como: César O. Lara Torres, Luis Alberto Vélez Pineda, Jorge Martín Schalch Ponce de León, Anselmo Vázquez Curiel, Eduardo Martínez Sámano y Myrna Candelaria Hernández.

*mcam