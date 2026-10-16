Senado rompe sus reglas por legisladora dreamer de Morena

El Senado de la República ha violado su propio reglamento para proteger a la senadora morenista Karina Ruiz Ruiz, quien no se ha presentado a trabajar en ninguna de las 11 sesiones del pleno, pero cuyas ausencias han sido justificadas porque no puede salir de Estados Unidos.

La legisladora teme que no podría regresar a vivir a la Unión Americana debido a que su permiso de residencia legal venció.

El artículo 62 del reglamento de la Cámara alta advierte que "en ningún caso el Presidente justifica más de seis inasistencias en un periodo de sesiones ordinarias”.

El mismo apartado aclara que sólo se pueden justificar más de seis ausencias en un periodo ordinario cuando la o el senador tiene “enfermedad u otros motivos de salud; en el caso, durante los periodos pre y post parto” o está en “cumplimiento de encomiendas oficiales del pleno, de la Mesa, de la Junta, de las comisiones o de los comités”.

Oficialmente, la senadora Ruiz es integrante en activo del pleno del Senado, pero no se ha presentado a ninguna de las sesiones del actual periodo ordinario de sesiones.

Es decir, ya rebasó las seis inasistencias permitidas para ser justificadas por la Mesa Directiva, a pesar que no está enferma ni está en una comisión oficial del propio órgano legislativo.

Esta semana, la legisladora de Morena se hizo presente, vía remota, en las sesiones de las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera, que aprobó la nueva ley catastral, y en la de Educación y Estudios Legislativos Primera, que avaló la restricción del uso de celulares en todos los niveles educativos.

La legisladora Karina Ruiz se hizo presente vía remota en las sesiones de las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera Especial

Ruiz registró su asistencia y voto en la plataforma que le permite hacerlo a distancia, pero sigue sin asistir al pleno.

No hay información oficial de que la senadora esté enferma o que tenga una encomienda específica del presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez, pero le han justificado 11 inasistencias consecutivas.

A pregunta expresa de Excélsior sobre la situación migratoria de la senadora, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se negó a dar información bajo el argumento de que se trata de datos personales, pero recordó que la propia funcionaria ha hecho público que ella es dreamer.

¿Cuál es el estado migratorio de la senadora Karina Ruiz Ruiz, que desde agosto no se presenta aquí el Senado?. Entiendo que tiene un problema de residencia en Estados Unidos y quisiera saber ¿qué es lo que sabe la Cancillería sobre el conflicto o el fenómeno que está enfrentando la senadora Karina?", preguntó este diario al canciller.

A pesar de no estar enferma o en comisión, la senadora de Morena Karina Ruiz tiene todas sus faltas justificadas Especial

Todas las personas, como todos los servidores públicos, yo estoy obligado a respetar los datos personales y no puedo dar información de un caso específico. Lo único que te puedo decir es lo que ha hecho siempre público la propia senadora Karina Ruiz y es el hecho de que ella es lo que se conoce como DACA, que es una protección legal que tienen las personas conocidas como dreamers, soñadores, en Estados Unidos. Entonces eso te podría dar una idea de cuál es su situación pero, insisto, yo no puedo dar más detalles como servidor público por una cuestión de datos personales", respondió.

Karina Ruiz es la primera senadora migrante que tiene un escaño en el pleno del Senado mexicano a pesar de no residir en el territorio nacional.

Ella fue parte del primer grupo beneficiado por las reformas para incluir a los migrantes mexicanos en las decisiones del país.

Pero, dado el vencimiento de su permiso de residencia en Estados Unidos, si ella sale de territorio estadunidense no podrá regresar a ese país, donde actualmente vive.

En la última semana de septiembre, ante la urgencia de Morena por aprobar la reforma constitucional para obligar a la nacionalidad única a los candidatos a gobernadores y Presidencia de la República, Ruiz solicitó licencia para que su suplente pudiera votar.

Sin embargo, inmediatamente después de esa votación, la legisladora informó que regresaba a su escaño, por lo que no ha dejado de percibir los 132 mil 900 pesos mensuales de dieta a pesar de que no ha acudido a trabajar.