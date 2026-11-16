La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 16 de noviembre de 2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabeza la conferencia mañanera del 16 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en China para participar en la Cumbre de la APEC.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que se hablaron en su conferencia de este lunes.

7:40 Horas | Profeco ha atendido 94 inconformidades durante el Buen Fin; hay más de mil trabajadores desplegados en campo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha atendido hasta ayer a las 15:00 horas un total de 94 inconformidades durante el Buen Fin, que arrancó el pasado 13 de noviembre y concluirá este martes. Todas ellas han sido resueltas a favor de los consumidores, destacó el titular de la Profeco, Iván Escalante.

El funcionario público detalló que el operativo de la Profeco por el Buen Fin incluye 169 módulos en centros comerciales y zonas de alta afluencia, así como 394 brigadas itinerantes y mil 300 trabajadores desplegados en campo para atender a los consumidores.

Mañanera de Sheinbaum hoy 16 de noviembre: Video completo