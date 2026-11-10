Avanza estrategia de seguridad en Michoacán; García Harfuch reporta detenciones y golpes a la extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre los avances de las acciones de seguridad en Michoacán, donde se reportan 188 personas detenidas como resultado de los operativos implementados en la entidad, además de 34 capturas relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Al presentar los resultados del Gabinete de Seguridad, el funcionario federal destacó que entre las personas detenidas por el homicidio de Manzo se encuentran presuntos autores intelectuales, participantes en la ejecución del ataque, responsables del reclutamiento de los involucrados, operadores logísticos y personas de su círculo cercano que habrían proporcionado información para facilitar el crimen.

García Harfuch precisó que entre los detenidos relacionados con este caso se encuentran R1 y R2, identificados como líderes del grupo criminal Los Erres, además de personas que presuntamente mantenían vínculos con la delincuencia organizada y tenían cercanía con el exalcalde.

Al presentar los resultados de seguridad, el funcionario destacó que entre las personas detenidas por el homicidio de Manzo se encuentran presuntos autores intelectuales. Cuartoscuro

Capturas de objetivos criminales durante octubre

En el balance de las operaciones realizadas durante octubre, el secretario destacó diversas detenciones de presuntos integrantes y operadores de organizaciones delictivas.

Entre los casos relevantes mencionó la captura de Gerardo Javier “N”, alias La Pocha, quien cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos, así como la de su hijo, conocido como El Nazi. Ambos fueron identificados como presuntos integrantes del Cártel del Noroeste.

También reportó la detención de Edgar Aarón “N”, alias El Lic, señalado como fundador de la célula criminal Nuevo Imperio; así como el arresto de Jesús “N”, conocido como Chuy González, presuntamente dedicado al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

A estas acciones se sumó la captura de Iván “N”, alias El Cromo, identificado como líder de una organización criminal dedicada a la extorsión en Oaxaca.

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Más de 2 mil detenidos por extorsión

En materia de combate a la extorsión, García Harfuch informó que, del 6 de julio de 2025 al 30 de octubre de 2026, fueron detenidas 2 mil 395 personas en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que esta estrategia contempla el fortalecimiento de las investigaciones, la atención a denuncias ciudadanas y la coordinación entre autoridades federales, fiscalías y gobiernos estatales para combatir este delito.

Asimismo, el titular de la SSPC informó sobre el desmantelamiento de 2 mil 800 laboratorios clandestinos, donde se aseguraron más de cuatro millones de litros y mil 100 toneladas de sustancias precursoras utilizadas para la elaboración de metanfetaminas.