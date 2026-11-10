Homicidios bajaron 50% desde el inicio del gobierno: Sheinbaum; delitos disminuyeron 36%

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los homicidios dolosos en el país disminuyeron 50 por ciento desde el inicio de su administración, como parte de los resultados presentados por el Gabinete de Seguridad.

Al dar a conocer las cifras de incidencia delictiva, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que durante octubre se registró un promedio de 43.4 homicidios dolosos diarios a nivel nacional.

La funcionaria señaló que la tendencia se ha mantenido estable durante los últimos meses, luego de que en agosto y septiembre se reporta un promedio de 43.3 homicidios diarios, mientras que octubre cerró con 43.4.

En cuanto a los delitos de alto impacto, el reporte presentado durante la conferencia indicó una reducción del 36 por ciento en comparación con octubre de 2024, lo que representa una disminución en diversos ilícitos que afectan directamente a la población.

Figueroa Franco también expuso que el resto de los delitos del fuero federal presenta una tendencia a la baja. No obstante, reconoció que algunos rubros muestran avances más limitados, como el robo a casa habitación con violencia, cuya disminución fue de apenas 2.5 por ciento.

Los siete estados con mayor concentración de homicidios acumularon el 52.5% de los casos nacionales entre enero y octubre de 2026. Cuartoscuro

Estado de México, a la cabeza en homicidios

Uno de los datos relevantes del informe fue el comportamiento de los homicidios por entidad federativa. De acuerdo con Marcela Figueroa, los siete estados con mayor concentración de homicidios acumularon el 52.5% de los casos nacionales entre enero y octubre de 2026.

El Estado de México ocupó el primer lugar, con 10.6%; Guanajuato registró 8.2% y Baja California 8.1%, seguido de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Morelos.

Con estas cifras, el gobierno federal destacó los avances de su estrategia de seguridad, aunque los datos también muestran que persisten importantes retos regionales para reducir la violencia, particularmente en las entidades que concentran una mayor incidencia de este delito.

Por último, la administración de la primera presidenta del país, reiteró que continuará con las acciones de coordinación entre las instituciones federales y los gobiernos estatales para mantener la tendencia descendente en los indicadores de violencia.