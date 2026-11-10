Sheinbaum descarta alerta internacional por mochila de emergencia: 'No tenemos información de algún peligro'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el gobierno federal no cuenta con información sobre algún riesgo nacional o internacional que justifique emitir una alerta específica para que la población prepare una mochila de emergencia, luego de las versiones y recomendaciones que han circulado sobre este tema.

Durante la conferencia mañanera de este martes, la mandataria federal aclaró que no tiene conocimiento de alguna advertencia internacional que implique una situación extraordinaria o un peligro inminente para el país.

Sin embargo, subrayó que contar con artículos básicos para enfrentar una contingencia siempre es una medida recomendable, independientemente de que exista o no una alerta activa.

Siempre hay que tener una mochila, elementos suficientes para atender cualquier emergencia”, expresó Sheinbaum, al referirse a la importancia de que las familias cuenten con previsiones para responder ante situaciones inesperadas.

La jefa de Estado hizo esta precisión para evitar que las recomendaciones sobre la mochila de emergencia sean interpretadas como una señal de que existe información sobre algún peligro específico o una situación de riesgo que las autoridades no hayan dado a conocer.

De esta manera, el gobierno federal mantiene el llamado a la prevención, aunque descartó que exista, hasta el momento, información que amerite una alerta especial a escala nacional o internacional.

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¿Por qué tanta atención a la mochila de emergencia?

La mochila de emergencia es una herramienta de prevención promovida por las autoridades de Protección Civil para que las personas puedan contar con artículos indispensables durante las primeras horas de una contingencia, especialmente cuando es necesario evacuar una vivienda o permanecer fuera de ella.

En México, este tipo de recomendaciones cobra especial relevancia debido a la exposición del territorio a fenómenos naturales como sismos, huracanes, inundaciones, incendios y otros acontecimientos que pueden interrumpir servicios básicos o dificultar el acceso inmediato a ayuda.

Además, la conversación sobre este recurso suele intensificarse cuando circulan recomendaciones preventivas, advertencias internacionales o información relacionada con posibles escenarios de emergencia, lo que puede generar dudas sobre la existencia de algún riesgo inmediato.

El interés aumentó luego de que en redes sociales comenzaran a circular recomendaciones similares de distintos gobiernos. En particular, llamó la atención la difusión de medidas de preparación en países como Japón y diversas naciones europeas, donde se ha recomendado contar con provisiones para enfrentar posibles interrupciones de servicios, desastres naturales, apagones o situaciones de crisis.

Así, la aclaración de la primera presidenta del país busca dejar en claro que la recomendación de preparar una mochila de emergencia no significa que exista una alerta por una amenaza internacional, sino que se trata de una medida preventiva ante los riesgos que pueden presentarse en cualquier momento.