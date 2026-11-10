Reanuda sesión en San Lázaro; se prevé se aseste un tijeretazo contundente al INE

Pasadas las 09:00 de la mañana de este martes, se reanudó la sesión ordinaria para analizar y votar, en su caso, las mil 760 reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

Se prevé que durante la sesión, que podría prolongarse más de 36 horas, sin receso, se incremente el recorte al Instituto Nacional Electoral, para aumentar el tijeretazo unos mil 600 millones de pesos más.

Para sumarse a los 6 mil ya aprobados tanto en comisiones como en lo general.

Va a ser una sesión larga. Pero estamos preparados”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

En un mensaje en sus redes sociales, emitido previo al arranque de la sesión, Monreal aseguró que se escucharán todas las voces para debatir las más de mil 700 reservas aprobadas.

Sin embargo, se prevé que únicamente sean avaladas las modificaciones referentes al trasquile al INE, como ocurrió durante la discusión del dictamen enviado por el Ejecutivo General, tanto en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como durante la discusión de este lunes en el Pleno de San Lázaro.

Extienden confrontación por INE y recursos a MC y PT

Con costales que simulaban dinero, tenis de colores partidistas y acusaciones de traición política, durante las primeras rondas de este segundo día del análisis de la distribución de ingresos, diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PT, extendieron la confrontación iniciada el lunes por los seis mil millones de pesos que se le quitaron al INE, y por el voto de apoyo de Movimiento Ciudadano a Morena.

Legisladores de oposición advirtieron que intentarán frenar que esos recursos se destinaran a proyectos de seguridad, salud y otras prioridades.

El panista Miguel Ángel Salim Alle acompañado de integrantes de su bancada, quienes cargaron costales simulando que contenían el dinero que, acusó, Morena quitó al organismo electoral para repartirlo entre sus aliados y proyectos del gobierno, como el Tren Maya y Dos Bocas.

Desde tribuna anunció lo que llamó “la madre de todas las reservas”, dirigida, dijo, a tocar el dinero de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Su propuesta contemplaba reasignar cinco mil millones de pesos: tres mil millones a Conagua, mediante el programa Agua para Todos, para fortalecer a los organismos operadores municipales y llevar agua a comunidades sin servicio, y otros dos mil millones a la Secretaría de Economía para otorgar apoyos de entre 50 mil y 500 mil pesos a pequeños empresarios para adquirir maquinaria, herramientas e inventarios.

Esta reserva no toca el presupuesto que mandó la Federación, ni las propuestas de Morena, PT o Verde. Esta reserva toca el dinero de Taddei. Cinco mil millones de pesos”, sostuvo.

Luego de casi cinco horas de debate, a las 14:00horas, continuaba la segunda ronda de oradore. Cuartoscuro

Ambas propuestas fueron desechadas.

La discusión escaló cuando el priista Arturo Yáñez Cuéllar subió a tribuna con dos tenis: uno guinda, en alusión a Morena, y otro naranja, para representar a Movimiento Ciudadano, partido al que rebautizó como el “movimiento migajero”.

Yáñez acusó a MC de intercambiar su respaldo al presupuesto por recursos para obras hidráulicas en Jalisco y proyectos de movilidad en Nuevo León.

¡Qué barato le salió a Morena comprar a Movimiento Ciudadano y qué caro le va a salir esta negociación a México y a los mexicanos!”, lanzó.

También arremetió contra el PT, al que acusó de vender su dignidad por 700 millones de pesos, y puso en duda que los recursos adicionales lleguen a las estancias infantiles y no terminen financiando actividades electorales.

“¿Su oposición dura hasta que les autorizan una obra? ¿Su indignación tiene precio en el presupuesto?”, cuestionó a los emecistas, mientras exhibía los tenis y los invitaba a presumirlos como símbolo de su alianza con Morena.

“Al PRI los que le faltan son ganas, son méritos para que los volteen a ver. Migajeros son aquellos que quieren que, para no perder el registro, el pan les echa un ojito”, respondió la petista Nora Escamilla, quien defendió el programa de Centros de Desarrollo Infantil, de PT, que con la reasignación de 618 millones de pesos, - el presupuesto pasará de 886.5 millones de pesos, a unos mil 484.5 millones de pesos.

Invertir en educación es invertir en oportunidades, porque el lugar donde nace una niña, no debe ser destino. Por eso es importante ampliar los servicios de atención infantil (…) lástima que algunos no fueron a los CENDIS”, aseveró.

El legislador naranja, Gildardo Pérez Gabino, rechazó que su partido haya negociado su identidad o sus principios y defendió el voto a favor del presupuesto en lo general.

“No somos Morena, tampoco somos el PRI ni el PAN. Y quienes ayer subieron a dar clases de honestidad y democracia no pueden borrar la historia cada vez que suben a esta tribuna”, argumentó, al asegurar que además de aprobar fondos para Jalisco y Nuevo León “también respaldamos las pensiones para adultos mayores, los apoyos a mujeres, las becas Rita Cetina”.

En Movimiento Ciudadano tenemos principios”, remachó.

Luego de casi cinco horas de debate, a las 14:00horas, continuaba la segunda ronda de oradores, -cinco por bancada política- para presentar, en unidad, o en grupo, sus iniciativas de reserva, las cuales, han sido desechada o retiradas en su totalidad, mientras continúa el debate.