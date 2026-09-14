'Mañanera' de Sheinbaum hoy 14 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 14 de septiembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde estuvo acompañada por su gabinete de seguridad.

Conoce aquí todos los temas de los que habló en su mañanera.

El gobierno de México reportó avances en su estrategia nacional de vivienda, al informar que en los últimos dos años se han contratado 667 mil viviendas, mientras que más de 4.5 millones de créditos del Infonavit han sido reestructurados para brindar mejores condiciones a las familias.

Durante la presentación del balance de los programas del sector vivienda, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, destacó que las acciones emprendidas buscan recuperar la construcción de vivienda social y atender las necesidades habitacionales de millones de familias en el país.