Fisicoculturista que asesinó a sus padres fue descalificado del Mr. Fitness por dopaje

La historia de Ángel R., el exentrenador señalado por las autoridades como presunto responsable del asesinato de sus padres y de las lesiones causadas a su hermano en Puebla, comenzó a reconstruirse a partir de los testimonios de personas cercanas, publicaciones en redes sociales y los posicionamientos de quienes compartieron con él espacios de trabajo y entrenamiento.

Mientras la investigación ministerial continúa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, familiares, conocidos y excompañeros han relatado una serie de episodios que, en retrospectiva, describen un progresivo deterioro en su estado emocional.

Uno de los momentos que más recuerdan quienes convivían con Ángel R. ocurrió en mayo pasado, durante su participación en el Mr. Fitness Puebla.

Su intención era competir en uno de los certámenes de fisicoculturismo más importantes del estado; sin embargo, fue exhibido por el presunto uso de sustancias prohibidas durante la competencia y terminó descalificado.

De acuerdo con personas cercanas, aquella situación representó un fuerte impacto emocional y significó un punto de quiebre en su estabilidad.

Desde entonces, aseguran, comenzaron a observar cambios cada vez más notorios en su comportamiento.

El intento de ayudar antes de la tragedia

Con el paso de las semanas, los familiares detectaron alteraciones en su conducta que los llevaron a buscar ayuda profesional.

Según versiones de personas cercanas al caso, decidieron ingresarlo a un centro de rehabilitación, donde permaneció internado durante varios días.

Apenas quince días después de haber salido ocurrió la tragedia que hoy investiga la Fiscalía.

Con el paso de los días también trascendió que los padres habrían recibido apoyo del personal del gimnasio donde trabajaba Ángel para concretar esa intervención.

Asimismo, fuentes cercanas al caso señalaron que el ahora investigado presuntamente responsabilizaba a los propietarios del establecimiento de haber colaborado para llevarlo al centro de rehabilitación e incluso habría manifestado intenciones de atentar contra ellos.

Los familiares detectaron alteraciones en su conducta que los llevaron a buscar ayuda profesional. Facebook

El deslinde del gimnasio donde trabajó

Tras conocerse los hechos, Bun Bun Glute Clinic, gimnasio ubicado en San Pedro Cholula donde laboró Ángel R., emitió un posicionamiento público para deslindarse de cualquier responsabilidad.

La empresa explicó que, antes de contratarlo, realizó una investigación de antecedentes que no arrojó información que representara un impedimento para su incorporación.

En el comunicado sostuvo que ninguna empresa puede predecir el futuro, controlar la vida privada de sus colaboradores o anticipar situaciones relacionadas con problemas personales o de salud mental.

También aseguró que, durante el tiempo en que Ángel R. formó parte de su plantilla, no presentó antecedentes ni conductas que permitieran prever un hecho de la gravedad del ocurrido.

El establecimiento enfatizó que los hechos son completamente ajenos a la institución y expresó su confianza en que las autoridades esclarezcan el caso mediante las investigaciones correspondientes.

En el mismo documento, el gimnasio pidió a la ciudadanía evitar desinformación y señalamientos contra terceros.

La empresa llamó a reflexionar sobre la gravedad de las acusaciones que circulan en redes sociales y recordó que su responsabilidad se limitó a verificar antecedentes y evaluar el desempeño profesional del entonces entrenador.

Asimismo, subrayó que no puede responder por la educación, los valores personales ni las decisiones que una persona tome fuera del ámbito laboral.

Por ello, solicitó que se deje de relacionar al establecimiento, ubicado sobre la lateral de la Recta a Cholula, con los hechos que actualmente son investigados.

Incluso recordó que desde el 19 de julio había informado públicamente que Ángel R. ya no formaba parte de su equipo de trabajo y que no existía relación laboral alguna con él.

Publicaciones que hoy cobran otro significado

Después de la tragedia, usuarios comenzaron a revisar las publicaciones que Ángel R. compartía en sus redes sociales.

En varios mensajes hacía referencia a una infancia marcada por el miedo y al dolor provocado por la pérdida de una persona cercana ocurrida durante mayo, situación que, según quienes lo conocieron, habría profundizado la crisis emocional que atravesaba.

En uno de esos textos escribió:

Crecí en un ambiente donde tuve todos los miedos del mundo y no comprendía por qué me protegían de todo lo malo, hubo alguien que me amó y hoy guardo cada consejo y palabra que me dio. Al contrario, quería morirme para que tú te quedaras y siguieras con vida".

Las publicaciones permanecen como parte de los elementos que hoy analizan quienes intentan entender qué ocurrió en los meses previos a la tragedia.