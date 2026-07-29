Directores de la UNAM cierran filas con Lomelí tras fallas en examen de admisión

A unas horas de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 presente sus conclusiones, las directoras y los directores de facultades, escuelas y planteles de bachillerato de la UNAM cerraron filas con el rector Leonardo Lomelí Vanegas y respaldaron la ruta emprendida para revisar las posibles irregularidades en el examen de admisión.

El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas avaló la integración de la Comisión Técnica, encargada de analizar el proceso y presentar opciones que permitan dar certeza a las y los aspirantes.

El pronunciamiento cobra relevancia porque proviene de las autoridades académicas responsables de las entidades que recibirán a la próxima generación de estudiantes. En el documento, los directivos retomaron una de las principales premisas planteadas por el rector: que la Universidad debe proteger a quienes realizaron el proceso con dedicación y esfuerzo.

Exigencia de transparencia y revisión técnica

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra bajo los reflectores tras el incremento de reclamos y protestas por parte de miles de aspirantes que señalaron presuntas inconsistencias e irregularidades en los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

Ante la exigencia de transparencia sobre los criterios de evaluación y los puntajes asignados, la Rectoría encabezada por Leonardo Lomelí Vanegas determinó conformar una Comisión Técnica especial con el objetivo de auditar el proceso de admisión y ofrecer certidumbre tanto a la comunidad universitaria como a los sustentantes.

Respaldo institucional a la ruta del rector

Este mecanismo de revisión busca dictaminar el origen de los fallos señalados y plantear alternativas viables para resguardar la equidad del concurso.

En este escenario decisivo, las autoridades académicas y los titulares de las distintas facultades, escuelas y planteles de bachillerato decidieron unificar posturas en respaldo a la estrategia institucional, priorizando la protección del esfuerzo de quienes realizaron el examen con dedicación y garantizando el apego a la legalidad en el ingreso a la máxima casa de estudios.