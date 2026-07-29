Detienen a cinco hombres por extorsión en Guadalajara

La Fiscalía del Estado de Jalisco, mediante trabajos de investigación coordinados por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones, logró la detención en flagrancia de cinco hombres por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión en su modalidad de cobro de piso en el municipio de Guadalajara.

Según las investigaciones, Irving Ricardo ‘’N’’, Gerónimo ‘’N’’, Julio Heriberto ‘’N’’, Fausto Daniel ‘’N’’ y Rubén ‘’N’’, presuntamente exigían a representantes de diversas mutualidades el pago mensual de 35 mil pesos por cada organización, a cambio de permitirles continuar con sus operaciones.

Las indagatorias establecieron que el pasado 4 de junio varios sujetos acudieron a las oficinas de una mutualidad ubicadas en la colonia Libertad, en Guadalajara, donde preguntaron por su representante.

Al informarles que el representante no se encontraba en el lugar, dejaron un documento con diversas indicaciones y señalaron que posteriormente se comunicarían con él.

Días después, la víctima recibió llamadas y mensajes de WhatsApp de un masculino, quien se presume le exigió la cuota mensual de 35 mil pesos por mutualidad. El afectado rechazó realizar cualquier pago.

Posteriormente fue agregado a un grupo de mensajería instantánea, en el que se convocó a representantes de diversas organizaciones a una reunión el pasado 24 de julio en una terraza, ubicada en la colonia San Elías, en Guadalajara, donde presuntamente se establecerían las condiciones para efectuar los pagos.

Durante la intervención, se logró observar a cinco hombres que presuntamente organizaban el ingreso de los asistentes y daban indicaciones a quienes arribaban al inmueble.

Una vez identificados, fueron detenidos en flagrancia, mientras que diversas víctimas presentes los señalaron como quienes presuntamente les habían exigido los pagos mediante amenazas.

Como resultado del operativo y de los trabajos de investigación desarrollados por la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, fue asegurado el inmueble ubicado en la colonia San Elías, además de tres vehículos —un Mercedes Benz, una camioneta Ford Lobo y una camioneta Dodge Ram, todos en color negro—, siete teléfonos celulares y diversa documentación con información relacionada con mutualidades y sus colaboradores, indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación.