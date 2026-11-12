Magistrada mexicana propone ante la OEA cláusula modelo para evitar que gobiernos repitan errores

En siete de cada diez juicios resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de México, la determinación del gobierno no logra sostenerse total o parcialmente, revelando además que once dependencias federales figuran cada año, entre 2015 y 2025, en la lista de las quince instituciones más demandadas. Ante este panorama presentado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D. C., la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez entregó por escrito una cláusula modelo de remediación para que los Estados de la región corrijan sus fallas estructurales y eviten que la ciudadanía tenga que demandar reiteradamente por los mismos agravios administrativos.

La propuesta técnica pretende que la administración pública no se limite a resolver litigios aislados en materia de impuestos, multas o pensiones, sino que erradique el origen del problema mediante plazos, metas y alertas judiciales cuando un fallo afecte a múltiples personas. Al explicar la urgencia de esta transición institucional durante su ponencia, la juzgadora advirtió de manera contundente: “El Tribunal corrige el acto; falta quien corrija la causa”, subrayando que los procesos contenciosos deben operar como un espejo para identificar dónde falla la autoridad.

El proyecto entregado por la integrante del TFJA incorpora la creación de un Consejo Ciudadano respaldado por una plataforma digital pública, donde cualquier persona pueda denunciar irregularidades con evidencia y verificar en tiempo real las acciones correctivas del Estado. Asimismo, exige establecer normativas y registros claros para el uso de sistemas automatizados en el sector público, garantizando que las personas puedan defenderse frente a determinaciones injustas tomadas por algoritmos. Respecto a esta herramienta tecnológica, la magistrada puntualizó: “La inteligencia artificial asiste; la persona juzgadora decide”, reafirmando que el criterio humano debe prevalecer siempre sobre las máquinas.

Finalmente, Mosri Gutiérrez exhortó a los órganos jurisdiccionales del continente a implementar esta cláusula mediante ejercicios piloto voluntarios sujetos a evaluación independiente, asegurando el éxito de este nuevo paradigma administrativo. “Por primera vez tenemos la herramienta para que el Estado aprenda tan rápido como hoy se equivoca”, concluyó la magistrada mexicana ante los representantes regionales.