Maestro de la CDMX muere ahogado en playa Miramar

Un maestro originario de la Ciudad de México murió ahogado el miércoles en playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas, luego de ingresar al mar pese a las restricciones por el fuerte oleaje provocado por el evento de norte.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, zona sur, la víctima fue identificada como Miguel Ángel “N”, quien se encontraba de visita en la región como parte de una excursión turística.

Los hechos ocurrieron a la altura de la torre de vigilancia número 12, donde el hombre ingresó al mar, a pesar de que la playa se encontraba cerrada debido a las condiciones adversas del mar.

Según los reportes, el oleaje comenzó a arrastrarlo mar adentro, lo que movilizó a los salvavidas que se encontraban en la zona.

Aunque lograron sacarlo del agua, al brindarle los primeros auxilios se percataron de que ya no presentaba signos vitales, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

El fallecimiento fue reportado a las instancias correspondientes para las diligencias legales y la integración de las actuaciones ministeriales que permitan documentar las circunstancias del deceso.

Ante estos hechos, las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a respetar las restricciones y las indicaciones de los cuerpos de emergencia, debido a que las bajas temperaturas, las fuertes ráfagas de viento y el oleaje elevado continuarían durante las siguientes horas.

Las autoridades exhortaron a los visitantes a evitar ingresar al mar mientras prevalezcan las condiciones de riesgo, con el fin de prevenir nuevos accidentes.

Señor se mete a nadar borracho y muere

Por ABC Noticias

Un caso similar tuvo lugar el mes pasado en Nuevo León, cuando un hombre de 55 años fue localizado sin vida tras ingresar a nadar, en estado de ebriedad, a la Presa El Cuchillo, en el municipio de China.

De acuerdo con Protección Civil estatal, el reporte de la persona no localizada se recibió alrededor de las 06:17 horas. Su acompañante señaló que el hombre se encontraba en estado de ebriedad y que había ingresado al agua para nadar, aproximadamente a 20 metros de la orilla.

Ante el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron un operativo de búsqueda con el equipo Axolotes y la unidad Manada K-9, en coordinación con Protección Civil de China y la Policía Municipal.

A las 09:02 horas, los rescatistas localizaron el cuerpo dentro de la presa. Integrantes de Axolotes realizaron las maniobras para asegurarlo y trasladarlo hasta la orilla.

El cuerpo quedó en el lugar, en espera de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias y determinar las causas del fallecimiento.

En el operativo participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Axolotes PCNL, Manada K-9, Protección Civil de China y Policía Municipal.