Claudia Sheinbaum evalúa IMSS Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum evaluó este miércoles la operación del IMSS Bienestar en los 24 estados donde opera ese sistema de atención médica.

“Recibí en Palacio Nacional a los 24 gobernadores y gobernadoras de estados incorporados a IMSS-Bienestar; revisamos avances en el proceso de modernización. Trabajamos por un sistema de salud universal, gratuito y de calidad para el pueblo de México”, escribió la presidenta en sus cuentas de redes sociales.

Cabe señalar que la semana ha sido dedicada por la presidenta a evaluar el IMSS Bienestar con reuniones diarias con el titular de esa institución, Alejandro Svarch.

Además, la titular del Ejecutivo ha dedicado las giras de trabajo que realiza cada fin de semana a visitar hospitales de ese sistema de salud, en las que ha detectado que el abasto de medicamentos y insumos para la atención de pacientes se dificulta por la burocracia, el papeleo, que deben cumplir todos sus funcionarios.

Además de Svarch, estuvieron presentes el secretario de Salud, David Kersenobich; el subsecretario, Eduardo Clark; el titular del IMSS, Zoé Robledo; el titular de Birmex, Carlos Ulloa.

Excélsior ha documentado que desde que el fin de semana la presidenta reconoció que la burocracia, el papeleo, hacen más lento el abasto a hospitales, se ha reunido hasta dos veces por día con su gabinete de salud el lunes, martes y miércoles.