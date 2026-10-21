Aseguran armas de fuego y una granada al interior del penal de Culiacán

Las autoridades aseguraron 16 armas de fuego, una granada, droga, bebidas embriagantes, celulares y quipo de comunicación, después de realizar una revisión al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en Culiacán, Sinaloa.

Fueron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Policía Estatal y de la Guardia Nacional, los que ingresaron de manera sorpresiva al penal, coordinados con personal del Ejército Mexicano para brindar seguridad al exterior.

Al concluir la revisión, la Secretaría de Seguridad Pública detalló que se habían logrado encontrar ocho armas largas, ocho armas cortas, una granada antidisturbios, cartuchos útiles y cargadores de diferentes calibres.

También fueron aseguradas diversas dosis de cocaína y mariguana, algunas latas de cerveza y cajetillas de cigarro. Además de 11 celulares, 19 radios transmisores y siete cargadores.

Más de lo decomisado en el penal Foto: Especial

Las autoridades señalaron que los objetos ilícitos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

La revisión ocurre unas semanas después de las dos riñas registradas en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, donde 12 personas perdieron la vida y 16 más resultaron heridas, incluyendo a un menor de edad fallecido en medio del enfrentamiento.

Las riñas se registraron los días ocho y nueve de octubre, y en aquella ocasión, las autoridades dieron a conocer el aseguramiento de casquillo percutidos para armas cortas y largas, pero solo fueron encontradas dos pistolas.