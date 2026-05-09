Explosión de pirotecnia en procesión religiosa deja un muerto y cinco heridos en Hidalgo

Una explosión de material pirotécnico ocurrida durante una procesión religiosa dejó como saldo una persona fallecida y al menos cinco lesionadas en una zona limítrofe entre los municipios de Epazoyucan y Singuilucan.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente se registró sobre un camino de terracería mientras un contingente de fieles se dirigía hacia la comunidad de Jalapilla acompañado por cohetones y otros artefactos explosivos utilizados en la celebración.

Presuntamente, una falla en el manejo de la pirotecnia provocó la detonación, lo que generó lesiones entre varios de los asistentes. Entre los heridos se encontraba Abel N, comisariado ejidal de la región, quien falleció posteriormente mientras recibía atención médica en un hospital de Pachuca.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad pública para brindar apoyo a las personas lesionadas, así como para acordonar el área y realizar las primeras diligencias.

Hasta el momento, autoridades municipales no han informado sobre la identidad del resto de los afectados ni han actualizado el estado de salud de quienes resultaron con quemaduras y otras lesiones derivadas de la explosión.

Las autoridades correspondientes iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente.