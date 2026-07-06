Madre de la periodista Roxana Guzmán espera justicia, pero “la de Dios”

Los restos de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fueron formalmente entregados este lunes a su familia para que lleven a cabo su sepelio.

Durante la víspera de la llegada de los restos mortales, Rubicelia Ramírez, su madre, expresó que la justicia que espera es la divina.

“Yo creo que la única justicia que voy a esperar es la de Dios, que él se encargue de esas personas”, expresó con profunda consternación ante la pregunta de qué sigue después de que las autoridades revelaran la detención de ocho personas, cuatro integrantes de la organización criminal Grupo Sombra y cuatro policías de Ixhuatlán del Sureste.

Ante los medios de comunicación, a quienes agradeció el apoyo brindado desde el primer día para difundir la noticia del secuestro de Roxana, doña Rubicelia o “mamá Rubí”, como le dicen sus vecinos, expresó consternada que, aunque el hallazgo de su hija no se dio en las condiciones que ella esperaba, agradece a Dios por haberla conducido hasta el paradero de su hija.

“Ahora tendré un lugar donde llevarle flores, a dónde llorarle”, dijo, al tiempo que reflexionó sobre el dolor de las desapariciones en el país y reconoció que ahora entiende en carne propia el sufrimiento de las madres buscadoras que aún siguen en la incertidumbre de no encontrar a sus familiares.

“Y ahora siento en carne propia…siento a las madres buscadoras que sufren y aún no encuentran a su familiar”, expresó Rubicelia, quien ahora tiene a su cargo a sus dos nietos, hijos de la periodista, quienes quedaron en la orfandad.

Los restos de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste son velados en su domicilio y este martes serán sepultados.