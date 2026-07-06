Cae generador de violencia en NL; tenía orden de captura federal

Un joven de 25 años, señalado como generador de violencia y con una orden de aprehensión por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo, fue detenido en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que, derivado de trabajos estratégicos en el municipio de Juárez, se logró la detención de Aldo “N”.

En el operativo participaron elementos de Fuerza Civil, en coordinación con la Defensa y la Guardia Nacional, quienes lograron la captura del sujeto, presuntamente integrante de un grupo delictivo.

La detención se realizó la mañana de este lunes en el fraccionamiento Los Cántaros, donde los oficiales efectuaban tareas de geolocalización para ubicar al sospechoso.

En el cruce de las calles Mi Cariñito y 100 Años llamó la atención la presencia de un hombre con las características físicas que correspondían a las del objetivo de búsqueda.

Al momento de su detención, Aldo “N” tenía entre sus pertenencias dos cargadores abastecidos.

Las autoridades ya lo buscaban debido a la orden de aprehensión vigente en su contra.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.