Emilio Álvarez Icaza acusa omisiones de autoridades en caso de periodista en Veracruz

Al advertir que México vive “una grave crisis de derechos humanos y una profunda regresión autoritaria”, Emilio Álvarez Icaza Longoria, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representante del partido Somos México ante el Consejo General del INE, sostuvo que el deterioro democrático es visible en todo el país y que Veracruz no escapa a esa tendencia, particularmente en materia de libertad de expresión y seguridad para el gremio periodístico.

Recordó el reciente ataque contra la periodista Roxana Guzmán y calificó de “inadmisible” la pasividad de la Fiscalía General del Estado y del gobierno estatal. Señaló que, por la visible omisión institucional, “parece un modo tal que es una complicidad”. Afirmó que las agresiones contra comunicadores se han vuelto sistemáticas y que ya no importa si se trata de reporteros de grandes medios o de proyectos independientes, pues el patrón de violencia es generalizado.

Sobre Veracruz, señaló que la inseguridad obliga a las personas a seguir “rosarios de recomendaciones” para transitar por el estado, desde respetar horarios específicos hasta evitar determinadas rutas, lo que, dijo, refleja un deterioro severo de la seguridad pública. Añadió que la polarización política ha contaminado la convivencia social, alimentada por gobiernos que lucran electoralmente con la división entre “chairos y fifís”.

En cuanto a la situación de Somos México, informó que el partido impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del INE que le prohíbe utilizar la palabra “México” y el color rosa en su identidad gráfica. Aseguró que darán la batalla jurídica, política y comunicativa, y que acatarán la resolución que emita el Tribunal, aunque insistió en que la defensa legal es necesaria para evitar restricciones arbitrarias.

De cara a las elecciones federales y locales de 2027, advirtió que el crimen organizado representa una amenaza directa para el proceso democrático.