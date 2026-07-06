Hidalgo suma 942 casos de gusano barrenador en ganado y 14 en humanos

Hidalgo acumula 942 casos de gusano barrenador del ganado, de los cuales alrededor del 80 por ciento ya fueron controlados, mientras que el 20 por ciento permanece activo, informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón González Pérez, quien aseguró que la estrategia sanitaria ha permitido contener la mayor parte de los contagios en el sector pecuario.

El funcionario explicó que, como parte del combate a la plaga, el Gobierno de México mantiene la liberación semanal de 100 millones de moscas estériles, un método biológico que busca interrumpir el ciclo reproductivo del insecto y disminuir su propagación. Añadió que continúan las labores de vigilancia, atención veterinaria y seguimiento a los productores para evitar nuevos brotes.

En el ámbito de la salud, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) informó que mantiene una estrategia permanente de capacitación, vigilancia epidemiológica y coordinación interinstitucional para prevenir la miasis por Cochliomyia hominivorax en humanos.

De acuerdo con el último corte epidemiológico, en la entidad se han confirmado 14 casos en personas de distintos municipios; 12 pacientes ya fueron dados de alta, uno permanece bajo seguimiento médico y se registró un fallecimiento cuya causa principal fue arterioesclerosis generalizada, no el gusano barrenador.

La dependencia exhortó a la población a mantener limpias y protegidas las heridas, evitar la automedicación y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier lesión con presencia de larvas o signos de infección. Asimismo, pidió a los ganaderos reportar oportunamente cualquier caso sospechoso para contener la propagación de la plaga.