Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Superior 2872 del 13 de febrero del 2026

Este 13 de febrero, la Lotería Nacional celebra el esperado Sorteo Superior 2872, ¿estás buscando los números ganadores?

Aquí encontrarás los resultados completos del Sorteo Superior 2872 de la Lotería Nacional.

El Sorteo Superior 2872, realizado este viernes 13 de febrero de 2026, reconoce al Ingeniero Adrián Pereda (1933-2025), destacado empresario hidalguense, pionero de la radiodifusión en México y fundador de Grupo Radiorama

El Sorteo Superior 2872 contaba con un premio mayor de 17 millones de pesos en 4 series. ¿Quieres saber cuáles fueron los números afortunados?

Descubre los ganadores del Sorteo Superior 2872 de la Lotería Nacional

Los números ganadores de la Lotería Nacional los daremos a conocer al terminar la ceremonia.

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El próximo sorteo de la Lotería Nacional será el domingo 15 de febrero de 2026 con el Sorteo Especial 309, que promete un premio mayor de 27 millones de pesos.

El Sorteo Especial 309 se realizará a las 20:00 horas. Para seguir la transmisión en vivo de los futuros sorteos, visita el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.