Lotería Nacional reconoce a la Fundación Alfredo Harp Helú con billete conmemorativo

La Lotería Nacional emitió el billete del Sorteo Mayor número cuatro mil en el que se reconoce la labor en favor de México de la Fundación Alfredo Harp Helú durante los últimos 35 años en áreas como la salud, la cultura, la educación, el deporte y el cuidado del ambiente.

Desde el Teatro de la LOTENAL, su titular Olivia Salomón subrayó que las acciones filantrópicas de la Fundación Harp Helú han dejado “una huella profunda” en el país al confiar en las generaciones e invertido en ellas a largo plazo, con constancia y “visión de largo plazo”.

En este mismo sentido, la directora general aseguró que invertir en la gente, pensar a largo plazo y actuar con responsabilidad, es una política pública que hoy se impulsa desde el gobierno humanista que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, que coloca en el centro la dignidad de las personas, con la convicción de que el desarrollo verdadero se construye cuando se cree en el país y en su gente”, se indicó a través de un comunicado este domingo.

En su momento, el empresario Alfredo Harp Helú anunció que seguirá trabajando por México e instó a hacerlo de manera era conjunta para “tener el mejor país del mundo”.

Además, reconoció sentirse agradecido por el reconocimiento a la fundación.

“Hablamos de 35 años porque ya no sabemos cómo empezamos con otros nombres, pero lo que sí es un hecho: es reconocer que la mejor inversión está en México, no sólo en finanzas y en las cuentas de inversiones y cuentas de ahorro, ¡no! la mejor inversión está en México y corresponde a lo que puedes hacer en todo”, remarcó.

Al referirse al ámbito de la educación, reseñó que la fundación ha otorgado becas “principalmente a la UNAM, al Politécnico y otras universidades que lo necesitan” en los últimos 20 años; con ello más de 100 mil estudiantes se han visto beneficiados.

Se trata de que “que nadie se quede sin la posibilidad de tener una licenciatura, una maestría o un doctorado” expuso el filántropo.

El Sorteo Mayor número 4000 repartirá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y tendrá lugar el PRI uno martes 3 de febrero de este año.

El cachito tendrá un costo de 30 pesos y 600 pesos la serie.

En total, se emitieron tres millones 600 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx, se informó este domingo.

JCS