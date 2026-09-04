Lotería Nacional celebra los 57 años del Metro con billete conmemorativo

La Lotería Nacional y el Gobierno de la Ciudad de México hicieron oficial la develación del billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial No. 1762, diseñado para homenajear el 57 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro y reconocer la labor cotidiana de sus trabajadoras y trabajadores.

Durante el evento celebrado en el Salón de Gobernantes del Palacio de Gobierno, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, resaltó la relevancia operativa y cultural de esta red vial en la vida pública de la metrópoli, destacando que "nuestro Metro es un orgullo chilango, es el bien público más importante que tenemos y también es la galería artística subterránea más grande de la ciudad".

En materia presupuestal y de infraestructura, Brugada Molina expuso los recursos destinados para fortalecer la movilidad metropolitana al señalar que "se han invertido 48 mil millones de pesos, que significa 20 por ciento más de lo que se invertía anteriormente". Asimismo, la mandataria argumentó que el servicio representa "el programa social más importante que tiene la ciudad, porque cada boleto representa un subsidio de 13 pesos".

Por su parte, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, refirió el impacto de esta edición especial en el territorio nacional, comentando que "el billete conmemorativo estará circulando por todo el país, acompañando la vida cotidiana, para enaltecer la celebración de un transporte que es de las y los capitalinos". A su vez, la titular celebró el compromiso institucional por "fortalecer el servicio público y reducir la desigualdad".

A su vez, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, ofreció balances sobre la dimensión operativa que ha acumulado la red a lo largo de su historia, precisando que "en este aniversario el Metro cumple casi 70 mil millones de vueltas, lo que quiere decir que son 70 mil millones de usuarios transportados". Para ejemplificar la magnitud de la cifra, el funcionario remató señalando que "eso es transportar ocho veces la población mundial".

Para esta edición conmemorativa se pusieron en circulación dos millones 400 mil cachitos. El Sorteo Zodiaco Especial No. 1762 ofrecerá un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie, así como una bolsa total repartible de 43 millones de pesos, y se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre a las 20:00 horas.