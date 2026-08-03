Lorenia Valles prevé que Morena anuncie en septiembre a su coordinadora en Sonora

A finales de agosto estarán listos los resultados de la encuesta oficial y, durante la primera semana de septiembre, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena anunciará quién será la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, cargo que perfila a la abanderada del partido al gobierno del estado, aseguró la senadora con licencia Lorenia Valles Sampedro, quien recordó que es la única de los aspirantes que ha ganado una elección estatal.

En conferencia de prensa, Lorenia Valles explicó que la encuesta dará prioridad a la opinión y el conocimiento que la ciudadanía tenga sobre los aspirantes. Precisó que será un ejercicio presencial con una muestra de mil 200 hogares sonorenses.

“La persona que encabece la responsabilidad de coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía tendrá la misión de promover los logros de la Cuarta Transformación y convocar a la construcción del segundo piso de la transformación en Sonora”, aseguró.

La senadora con licencia afirmó que Morena no da vacaciones y que en las últimas semanas ha recorrido más de 23 municipios para informar a la población sobre los avances de los gobiernos de la Cuarta Transformación y entregar el periódico Regeneración casa por casa.

En Sonora hay seis aspirantes al cargo de Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional. Respecto de las encuestas difundidas por distintas empresas, señaló que no son oficiales ni determinantes en el proceso interno y reiteró que es la única aspirante que ha ganado una elección estatal.

“Yo podría decir que, entre mis compañeras y compañeros aspirantes, soy la única que ha ganado una elección a nivel estatal; lo logré con más de 500 mil votos cuando competí para representar a las y los sonorenses en el Senado de la República. Pero, de cara a los resultados que conoceremos en los últimos días de agosto, lo importante es cerrar filas en torno a quien le favorezca la encuesta y trabajar en unidad por el segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora”, afirmó.

Lorenia Valles aseguró que la dirigencia de Morena está comprometida con garantizar la paridad de género en la definición de las 17 coordinaciones estatales.