Logran acuerdo Segob, Morena, PT y PVEM en Plan B de Reforma Electoral

A unas horas de que la presidenta, Claudia Sheinbaum presente el lunes la iniciativa del Plan B de la Reforma Electoral, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y las cúpulas partidistas de Morena, PT y PVEM lograron un acuerdo para avalar la enmienda constitucional.

Este sábado, la Secretaría de Gobernación (Segob) dará a conocer, detalles de los puntos alcanzados para respaldar la nueva propuesta en materia de reforma constitucional, que aplicará para las elecciones intermedias de 2027 y la elección presidencial de 2030.

Alcanzaron consenso

En la madrugada de este sábado, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, adelantó el consenso alcanzado entre la representación del gobierno federal y los líderes partidistas que integran la 4-T.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Foto: Cuartoscuro

“Ya hay un acuerdo muy perfilado. Seguramente lo van a conocer en las próximas horas. Ya está concluido, nada más es que la Secretaría de Gobernación lo haga público.

“El Plan B es: vamos juntos todos. Toda la coalición a nivel estatal, a nivel municipal, congresos de los estados, el congreso de la unión y las dirigencias del Verde y el PT”, expuso Mier.

Ahorro de 4 mil millones de pesos

Previamente, el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, aseguró que la reunión iniciada desde el viernes se estaba llevando a cabo “con buen ánimo”.

El senador Manuel Velasco dijo que esperan la propuesta formal de la reforma. Especial

De acuerdo con la información dada a conocer por la Presidencia de la República, la nueva iniciativa comprenderá temas como tope a los gastos de diputados locales, regidores, senadores y diputados federales para ahorrar 4 mil millones de pesos, que se destinarán para la atención de necesidades en materia social, salud y educación en estados y municipios.

El proyecto también contempla hacer una consulta pública para reducir el gasto electoral y de los partidos políticos y adelantar la consulta ciudadana de revocación de mandato.

En las pláticas para alcanzar los consensos en el Palacio de Covián, iniciadas el viernes y concluidas la madrugada del sábado, estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica de Presidencia, Esthela Damián, y el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, además de los representantes de Morena, PT y PVEM.

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