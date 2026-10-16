Localizan con vida a seis personas reportadas como desaparecidas en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero

Mediante labores de inteligencia militar, personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, lograron la localización con vida de seis personas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso. Las personas localizadas contaban con reporte de desaparición desde el pasado 24 de septiembre de 2026.

Las Comandancias de la IX Región Militar y la 27/a. Zona Militar explicaron la evolución de las investigaciones al precisar el balance de las operaciones en la zona: “Cabe hacer mención que inicialmente se reportaron 8 personas desaparecidas, de las cuales con fecha 1 de octubre de 2026 personal militar localizó a un menor de edad, esta fecha se localizaron a 6 personas y continúa la búsqueda de una más”.

Tras su hallazgo, las autoridades castrenses constataron que los ciudadanos se encuentran en buen estado de salud. Durante los primeros auxilios brindados en el sitio, recibieron atención médica de valoración y alimentación por parte del personal del Ejército Mexicano, con el fin de garantizar su integridad.

Posteriormente, los civiles rescatados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, instancia que realizará las diligencias ministeriales correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.