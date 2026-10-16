‘Deportan’ a 26 loros mexicanos que fueron decomisados en Texas

Estados Unidos repatrió a México 26 loros, los cuales están protegidos por regulaciones nacionales e internacionales, los ejemplares fueron asegurados el pasado 17 de septiembre, por personal de la Patrulla Fronteriza en Texas.



Las aves fueron descubiertas durante la inspección realizada a un vehículo particular de un ciudadano estadounidense que había cruzado el puente internacional Reynosa - Anzaldúas, sin contar con la documentación que comprobara su legal procedencia.

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Se trata de cinco ejemplares de loro cabeza amarilla y 21 ejemplares de loro senil, también llamado loro coroniblanco.



Tras las gestiones que realizó la Embajada de los Estados Unidos en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EU (USFWS) entregó los loros en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas.



La Profepa informó que los ejemplares fueron trasladados a “Ecopark Matamoros”, que cuenta con médicos veterinarios especializados de amplia experiencia en el manejo y rehabilitación de fauna silvestre.

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Debido a que existen diversas enfermedades virales o bacterianas de reporte obligatorio como son la influenza aviar notificable, la enfermedad de Newcastle velogénica y la fiebre de loro, las aves permanecerán en cuarentena sanitaria durante 45 días para asegurar su salud y descartar riesgos de carácter zoosanitario al introducirlos a territorio mexicano”, destacó.

Agregó que los loros recibirán cuidados permanentes, incluyendo el suministro de una dieta balanceada y la implementación de un programa de medicina preventiva para asegurar su óptima salud.



El loro cabeza amarilla es una especie incluida en la Norma Oficial Mexicana 059, en la categoría de Peligro de Extinción, forma parte del Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que implica que tiene la máxima protección nacional e internacional.



Mientras que el loro senil está listado en el Apéndice II de la CITES, su exportación está prohibida por la Ley General de Vida Silvestre.