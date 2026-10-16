Hidalgo registra 28 casos de gusano barrenador en humanos

Hidalgo suma 28 casos de gusano barrenador en humanos, de los cuales dos pacientes continúan bajo atención médica, de acuerdo con la información presentada por la secretaria de Salud estatal, Vanessa Escalante Arroyo, durante su comparecencia ante el Congreso local, en el marco del cuarto informe de gobierno de Julio Menchaca Salazar.

Durante su intervención, la funcionaria señaló que se han fortalecido las estrategias para identificar oportunamente la miasis, una enfermedad causada por larvas de mosca que pueden invadir heridas y afectar los tejidos de las personas.

Como parte de estas medidas, las autoridades sanitarias han impulsado la capacitación del personal médico y el trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el objetivo de mejorar la detección y atención de posibles casos.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la aparición de heridas sospechosas y solicitar valoración médica sin demora Foto: Especial

En el ámbito ganadero, los registros estatales reportan mil 475 casos de gusano barrenador en animales. Según los datos expuestos, alrededor del 95 por ciento de los ejemplares afectados se ha recuperado y no se han registrado fallecimientos relacionados con esta plaga.

Para reducir su impacto en el sector pecuario, también se han desarrollado jornadas de capacitación dirigidas a más de cinco mil productores, además de inspecciones a más de 47 mil animales, entrega de paquetes con medicamentos y productos cicatrizantes.

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Las acciones buscan fortalecer la prevención, tanto en las comunidades como en las unidades de producción ganadera, debido a que la detección tardía de las lesiones puede favorecer el avance de la infestación y generar complicaciones.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la aparición de heridas sospechosas y solicitar valoración médica sin demora. En el caso de los animales, recomendaron mantener la vigilancia sanitaria y recurrir a personal veterinario para recibir atención adecuada.