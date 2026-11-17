Una ex servidora pública del Instituto Estatal de las Mujeres fue aprehendida por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción, por su probable responsabilidad en robo agravado cometido en perjuicio del patrimonio de dicha institución de Durango.

Juana Judith “N” fue detenida luego de recibir una denuncia, por lo que el Ministerio Público especializado inició la investigación y reunió las pruebas e indicios. Con base en dicha información, solicitó y obtuvo de un juez de Control la orden de aprehensión respectiva.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que, de acuerdo con las investigaciones, en septiembre de este año, cuando se encontraba en las instalaciones del Instituto Estatal de las Mujeres, la imputada presuntamente se apoderó de dos computadoras portátiles nuevas, propiedad de dicha institución, cuyo valor total asciende a 43 mil 152 pesos.

Las investigaciones determinan que la mujer se desempeñaba como jefa del Departamento de Recursos Materiales, cargo que le permitió tener acceso a las oficinas del Instituto y a las llaves de sus instalaciones, además de que entre sus responsabilidades estaba la supervisión de los inventarios de bienes.

Durante las diligencias se realizó una revisión de la bodega del Instituto, en la que se advirtió la falta de aproximadamente 18 computadoras portátiles nuevas adicionales a los dos equipos recuperados.