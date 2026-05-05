A pesar del calorón, granizada sorprende a pueblos de Tlalpan

A pesar de que la temperatura máxima en la Ciudad de México alcanzó 31.6 grados Celsius en la estación de la Base Aeronaval, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, por la tarde se registró una lluvia con granizo en la alcaldía Tlalpan.

Cerca de las 15:00 horas, se reportó un aguacero con granizo en la zona de los pueblos del Ajusco.

En redes sociales se difundieron videos de la lluvia y la caída del hielo.

El registro de mayor cantidad de lluvia acumulada fue en el pueblo de Santo Tomás Ajusco en donde se registraron 18 milímetros, es decir, 18 litros por metro cuadrado.

A pesar del aguacero con granizo, en la mayoría de la capital las temperaturas fueron altas.

En las estaciones Base Aeronaval, en Venustiano Carranza; UAM Xochimilco en Coyoacán, ENP 5 en Tlalpan; CCH Azcapotzalco; Martín Carrera, en Gustavo A. Madero y Legaria, en Miguel Hidalgo, las temperaturas máximas superaron los 30 grados.

La Ciudad de México atraviesa por una ola de calor que se estima durará hasta el 8 de mayo, pero al mismo tiempo padece los efectos de un canal de baja presión que genera lluvias y hasta granizo, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este miércoles y jueves se espera que siga el calor, pero con lluvias aisladas por la tarde.

*DRR*