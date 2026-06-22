Lluvias provocan deslaves, cortes de luz y afectaciones en 22 municipios de Hidalgo

Afectaciones en al menos 22 municipios de Hidalgo, donde se reportaron deslaves, caída de árboles, interrupciones en el servicio eléctrico y crecidas de ríos, principalmente en las regiones de la Sierra Alta, Sierra Gorda y Otomí-Tepehua, fue lo que dejaron las intensas lluvias registradas durante las últimas 48 horas en esta entidad.

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, los fenómenos más recurrentes fueron los deslaves, con incidentes registrados en 18 municipios, lo que generó complicaciones en caminos y carreteras.

Además, en cuatro demarcaciones se reportó el desprendimiento y rodamiento de grandes rocas sobre las vías de comunicación, representando un riesgo para automovilistas y habitantes.

Las precipitaciones también provocaron la caída de siete árboles en distintos puntos de la entidad.

Personal de emergencia realizó las labores de retiro para restablecer la circulación y prevenir nuevos incidentes.

En cuanto a los servicios básicos, comunidades de Nicolás Flores, Omitlán de Juárez y Yahualica registraron interrupciones en el suministro de energía eléctrica debido a las condiciones climatológicas.

Cuadrillas trabajan en la reparación de la infraestructura afectada para restablecer el servicio.

Entre los daños reportados se encuentra el desprendimiento de láminas de una vivienda en Huazalingo, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las acciones de atención y evaluación de daños se realizan de manera coordinada entre corporaciones de Protección Civil, Seguridad Pública, bomberos y personal de infraestructura estatal, quienes continúan con la liberación de vialidades y monitoreo de zonas de riesgo.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente ante la persistencia de las lluvias y exhortaron a la población a seguir las recomendaciones oficiales, evitar cruzar cauces crecidos y mantenerse informada a través de los canales institucionales.