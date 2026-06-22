Lluvias dejan semáforos y árboles caídos en Durango

Las lluvias que se presentaron en la capital de Durango dejaron severas afectaciones como la caída de árboles y semáforos, por lo que se mantienen los recorridos y el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó del derrumbe parcial de una barda en la colonia PRI, donde el personal evalúo la situación descartando riesgos para los habitantes.

Por su parte, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública mantienen recorridos permanentes de prevención y vigilancia para atender de manera oportuna los reportes ciudadanos.

Durante uno de estos recorridos, se localizó una rama desprendida sobre la calle Salvador Nava, de inmediato, se verifico la situación para garantizar la seguridad de conductores y peatones, coordinando el apoyo de Servicios Públicos Municipales para su retiro.

También se atiende un semáforo caído en el cruce de las calles Fanny Anitúa y Negrete.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, disminuir la velocidad y respetar la preferencia de paso mientras se realizan las acciones correspondientes para restablecer el servicio.

Protección Civil y Policía Municipal realizan recorridos para atender cualquier eventualidad derivada de las lluvias.