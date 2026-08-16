Por mangos de 500 pesos en Playa Hermosa: ubican a 14 vendedores sin permiso

La denuncia de un visitante que aseguró haber pagado 500 pesos por un mango y unas tunas en Playa Hermosa, Ensenada, derivó en un operativo de inspección realizado de manera conjunta por personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y de la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos.

La revisión tuvo como objetivo verificar que los comerciantes instalados en la playa contaran con los permisos correspondientes para realizar sus actividades.

El Gobierno de Ensenada informó que durante el operativo se realizaron 38 inspecciones y se levantaron 14 actas administrativas a comerciantes que no pudieron acreditar contar con el permiso requerido.

Javier Reyes, inspector de la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, explicó que durante la jornada también se invitó a los vendedores a acudir a las oficinas de la dependencia o de Zofemat para regularizar su situación.

Estamos haciendo una revisión de todos los comerciantes que están dentro de la playa, que tengan su permiso”, señaló.

El funcionario explicó que desde la semana pasada algunos vendedores ya habían sido intervenidos y notificados. En determinados casos se levantaron actas administrativas, mientras que en otros se realizaron llamados de manera verbal para que los comerciantes acudieran a las oficinas correspondientes.

El reclamo que detonó la atención al caso

La revisión ocurre después de que se difundiera la denuncia de un visitante que manifestó su inconformidad por el precio que, según relató, le fue cobrado por un mango y unas tunas.

El turista explicó que, después de reclamar el precio, el comerciante habría reducido el cobro de 500 a 450 pesos, aunque para ese momento la fruta ya había sido partida.

Y luego —dijo— le rebajó a 450, pero ya había partido la fruta”, relató.

El visitante aseguró que finalmente decidió pagar porque se sintió comprometido al observar que el producto ya había sido preparado.

Me sentí mal no pagar y pagué”, insistió.

“Toma tu feria”: el vendedor intentó devolver el dinero

El intercambio entre el visitante y el comerciante continuó después del pago. En medio de la discusión, el vendedor tomó el billete y se lo extendió al turista.

Toma tu feria”, dijo el comerciante.

El visitante respondió:

Me estabas cobrando 500 pesos”.

El vendedor rechazó que hubiera cometido un abuso y sostuvo que el precio cobrado correspondía a lo establecido.

Carnal, te cobré lo legal”, afirmó.

La denuncia generó reacciones entre usuarios de redes sociales y posteriormente se realizó la revisión de los comerciantes que trabajan en Playa Hermosa.

“¡Oye, 500 pesos por un mango!”: reclamo sacude Playa Hermosa Captura de video

Operativos continuarán durante la temporada de verano

Javier Reyes señaló que los operativos de inspección continuarán debido a que estas acciones se realizan de manera constante durante las temporadas de mayor afluencia turística, principalmente durante el verano.

El funcionario agregó que el comerciante que apareció en el video relacionado con la denuncia no ha sido localizado nuevamente en la zona desde que se dio a conocer el caso.

Las autoridades continuarán verificando que los vendedores cuenten con la documentación necesaria para operar dentro del área de playa.

En caso de que durante las inspecciones se detecten irregularidades que ameriten el decomiso de mercancía, Reyes explicó que la medida tendría carácter precautorio.

De acuerdo con el funcionario, los productos podrían ser devueltos posteriormente una vez que el comerciante cumpla con las disposiciones correspondientes.