Incendios movilizan a cuerpos de emergencia en NL; evacúan restaurante y combaten fuego forestal

Dos incendios registrados este domingo movilizaron a elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia en distintos puntos de Nuevo León: uno en un restaurante de cabrito y carnes asadas en Monterrey, donde fueron evacuadas unas 150 personas, y otro de tipo forestal en el Cerro del Copetón, en Sabinas Hidalgo.

El primer siniestro fue reportado alrededor de las 09:40 horas en la sucursal de El Gran Pastor, ubicada en el cruce de Arroyo Seco y avenida Eugenio Garza Sada, en la colonia Arroyo Seco.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el incendio se originó en el área de cocina y afectó la campana y el extractor, aparentemente debido a una acumulación de grasa, lo que provocó además una importante concentración de humo.

Como medida preventiva, aproximadamente 150 personas fueron evacuadas del establecimiento mientras elementos de Bomberos de Nuevo León trabajaban para controlar y sofocar las llamas.

El área afectada fue acordonada y quedó bajo resguardo de Protección Civil de Monterrey. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas. Cortesía

Reportan incendio forestal en el Cerro del Copetón

Horas antes, alrededor de las 07:00 horas, fue reportado otro incendio, esta vez de tipo forestal, en el Cerro del Copetón, en el municipio de Sabinas Hidalgo.

El reporte generó la movilización de elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia.

Los rescatistas estatales trabajan en coordinación con personal de Protección Civil municipal y otras instituciones para controlar el incendio y evitar que avance hacia otras zonas.

Hasta el momento, las autoridades se mantienen a la espera de mayores detalles sobre la superficie afectada y las condiciones en las que se encuentra el siniestro.