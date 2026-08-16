Líneas con terminación 0 suspendidas se pueden reactivar; ESTO debes hacer

Las líneas telefónicas con terminación en 0 que no realizaron su vinculación dentro del plazo establecido “no han sido canceladas ni se han perdido”, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Sin embargo, “estas líneas podrían quedar suspendidas dentro de las 72 horas siguientes al primer minuto del 16 de agosto” si todavía no se completa el registro correspondiente.

¿Cómo recuperar una línea suspendida?

Si tu línea con terminación en 0 queda suspendida, no es necesario contratar un nuevo número. Para recuperar el servicio únicamente” se debe completar el proceso de vinculación ante la compañía telefónica”.

La CRT contempla dos opciones:

Desde el celular: ingresar a la plataforma oficial de la compañía telefónica. El trámite puede realizarse aunque la línea esté suspendida o no tenga saldo, debido a que la navegación en estos sitios no consume datos .

¿Dónde se realiza la vinculación?

La dirección registratulinea.crt.gob.mx concentra los accesos a los sitios oficiales de las compañías telefónicas donde puede realizarse el proceso de vinculación de la línea.

Para completar el trámite se requiere únicamente presentar una identificación oficial vigente con CURP.

La CRT precisó que no se almacenan datos biométricos como parte del procedimiento.

¿Qué terminación sigue en el calendario?

El proceso de vinculación de líneas telefónicas continúa de manera escalonada.

El próximo plazo corresponde al 31 de agosto, fecha establecida para las líneas cuyo número termina en 1.

No obstante, los usuarios con líneas de cualquier otra terminación pueden realizar la vinculación desde ahora, sin necesidad de esperar la fecha asignada.

Adelantar el trámite permite evitar una posible interrupción del servicio y las filas de último momento en los centros de atención.