Gobierno federal revitaliza la salud pública; suma ya 32 nuevos hospitales en el país

Con la apertura del hospital del IMSS Bienestar en Ciudad Madero, Tamaulipas, el gobierno de México sumó 32 nuevos hospitales en el país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el nuevo Hospital General del IMSS Bienestar en Ciudad Madero se invirtieron más de mil millones de pesos en recuperar el edificio que fue abandonado por los gobiernos del llamado periodo neoliberal.

Les informo que con ese hospital hemos inaugurado desde que llegamos 32 hospitales en todo el país. Del ISSSTE, del IMSS, y del IMSS Bienestar. Muchos de ellos, por supuesto, iniciaron con el presidente López Obrador y otros ya iniciaron realmente con nosotros. Fueron muchos años de abandono del sector salud”, expuso Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo insistió en que la actual administración se ha propuesto revitalizar los servicios de salud pública, así como la vivienda, y la educación que brinda el Estado.

Esos aspectos, recalcó, brindan bienestar a la población y fortalecen la soberanía del país.

“Y no habría libertad, no habría bienestar y no habría derechos si no hay soberanía. Por eso defendemos de igual manera la soberanía de México, igual que el bienestar del pueblo de México”, enfatizó la presidenta.

El titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, expuso que la construcción del nuevo hospital general de Ciudad Madero había sido iniciado en 2015, pero quedó abandonado y se retomó hasta 2023, durante la administración pasada.

El hospital tuvo una inversión de mil millones de pesos, y dará servicio a más de medio millón de personas que viven en la zona metropolitana de Ciudad Madero y Tampico que no cuentan con un servicio de seguridad social, puntualizó Svarch.

“En primer orden, significa capacidad, 179 camas donde antes había menos de 100. Veinte consultorios donde antes había 10. Cinco quirófanos donde antes había dos. Significa también capacidad para resolver. Veinte especialidades, entre ellas, cardiología, cardiología pediátrica, oftalmología, neurología, nefrología, neurología, cirugía oncológica, hematología.

“Significa también capacidad tecnológica y humana. Un tomógrafo, el mejor tomógrafo de la región, un mastógrafo, dencitómetro, cloroscopio y arco en 'C'”, puntualizó el titular del IMSS Bienestar.

Svarch detalló que, además, se contrataron a cien nuevos enfermeros, enfermeras, médicos y médicas especialistas, que se suman al personal que ya operaba en el antiguo hospital civil de la localidad.

En el nuevo hospital de Ciudad Madero se contará ya con el equipo necesario para trabajar con el expediente clínico digital, lo que permitirá dar seguimiento a los pacientes de forma más ágil.