Lluvias ocasionan cierres y daños en carreteras de Hidalgo

Diversos caminos de la zona serrana de Hidalgo presentan afectaciones derivadas de las lluvias, con cierres preventivos, deslaves y daños en pasos vehiculares que complican la circulación en distintos municipios.

Tenango de Doria registra un cierre en el tramo que comunica la salida de Peña Blanca con El Nanthe, en la región de San Pablo, donde se presentó una bajada de lodo.

También se reportan afectaciones en Cerro Chico y Santa María Temaxcalapa.

En Nicolás Flores, autoridades determinaron suspender de manera preventiva el tránsito vehicular en el tramo de Segundo Santa Cruz, ante las condiciones que presenta la vía.

La carretera México–Tampico también registra puntos afectados en los municipios de Tlanchinol y Tepehuacán.

Mientras tanto, en el camino Tlanchinol–Hueyapa permanece habilitado un carril para permitir el paso de vehículos.

En Tepehuacán, el paso provisional instalado en el tramo Tlalocuil–Petlapixca colapsó, situación que mantiene limitada la circulación por ese sector.

Ante el incremento de las condiciones adversas, se recomienda evitar transitar por zonas serranas y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

También se exhorta a la población a no intentar cruzar arroyos o ríos que presenten crecidas, debido al riesgo que representan las corrientes de agua.