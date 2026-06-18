De las lluvias a un horno en Tamaulipas; onda de calor se dispara

Apenas unos días después de las intensas lluvias, Tamaulipas se convirtió este jueves en un auténtico horno al registrar temperaturas con una sensación térmica de hasta 54 grados Celsius, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Municipios de la frontera y la zona centro-sur fueron los más afectados.

En El Mante y González, la sensación térmica alcanzó 54 y 53 °C, respectivamente, mientras los termómetros marcaban 38 y 37 grados.

En la región fronteriza, Díaz Ordaz registró 41 grados Celsius y una sensación de 54; Nuevo Laredo reportó 40 grados y una sensación de 49.

En Reynosa, el termómetro marcó 37 grados, pero la sensación térmica se disparó hasta los 50 y 53 grados.

Ante las condiciones extremas, el municipio de Reynosa puso en marcha un operativo de hidratación.

Personal de Protección Civil salió a las calles para ofrecer botellas y bolsas de agua en los puntos de mayor afluencia peatonal.

De acuerdo con el reporte, las temperaturas oscilaron entre los 34 y los 40 grados; sin embargo, los elevados niveles de humedad —de entre el 79 y el 90 por ciento— dispararon la sensación térmica.

Esa alta humedad se debió a una combinación de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y a las abundantes lluvias que en días pasados se registraron en gran parte del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que estas condiciones pueden provocar golpes de calor, deshidratación, fatiga y complicaciones en pacientes con enfermedades crónicas, por lo que pidió poner especial atención en niños y adultos mayores.

El pronóstico para este viernes indica que las temperaturas podrían ser similares.

Las autoridades recomendaron evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, usar sombrero o sombrilla, aplicar protector solar de amplio espectro y mantenerse hidratado.