Lluvias golpean al histórico Panteón Inglés de Real del Monte

Las lluvias de los últimos días provocaron afectaciones visibles en el Panteón Inglés de Real del Monte, Hidalgo, donde la caída de árboles y ramas alcanzó algunas tumbas, generando daños y obligando a restringir temporalmente el acceso al histórico recinto.

Imágenes difundidas por ciudadanos muestran parte de los estragos ocasionados por las condiciones climáticas, principalmente en zonas donde el arbolado se encuentra próximo a antiguos sepulcros.

Estragos provocados por las lluvias al interior del Panteón Inglés de Real del Monte Foto: Especial

Ante el riesgo existente, personal municipal y elementos de Protección Civil acudieron para realizar una valoración y determinar las medidas necesarias para retirar los árboles y garantizar condiciones seguras dentro del cementerio.

Estragos provocados por las lluvias al interior del Panteón Inglés de Real del Monte Foto: Especial

La situación vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de conservación del lugar, ya que el pasado 26 de agosto se había advertido sobre ramas que representaban un posible riesgo para algunas tumbas.

Estragos provocados por las lluvias al interior del Panteón Inglés de Real del Monte Foto: Especial

Ahora, ciudadanos solicitan que la atención no se limite al retiro de los árboles afectados y plantean la necesidad de realizar una revisión completa del arbolado, las estructuras funerarias y las zonas susceptibles de sufrir nuevos daños durante la temporada de lluvias.

Estragos provocados por las lluvias al interior del Panteón Inglés de Real del Monte Foto: Especial

El Panteón Inglés posee un valor que trasciende sus afectaciones actuales. Sus sepulcros y elementos históricos forman parte del legado de la comunidad británica vinculada a la actividad minera de Real del Monte y constituyen un testimonio de una etapa fundamental en la historia de la región.

Estragos provocados por las lluvias al interior del Panteón Inglés de Real del Monte Foto: Especial

Lluvias dejan un muerto en Hidalgo

Veintidós deslaves, 57 derrumbes y una persona fallecida es el saldo preliminar que han dejado las lluvias de las últimas horas en distintos municipios de Hidalgo, donde también se reportan daños en infraestructura, caminos bloqueados y comunidades incomunicadas.

Entre las afectaciones destaca un socavón registrado en Calnali, además de daños estructurales en 23 puntos, principalmente en bardas y planteles educativos.

Las precipitaciones también provocaron el aumento en los niveles de ríos y cauces en 15 sitios, con nueve desbordamientos; hasta ahora, no se reportan afectaciones a la población por estos últimos eventos.

La persona fallecida fue reportada en el municipio de Agua Blanca, de acuerdo con el balance de incidencias generado por las autoridades.

Los derrumbes y deslaves también ocasionaron interrupciones en diferentes caminos. Atlapexco, Huautla y Tenango de Doria presentan un punto de obstrucción; Molango, Nicolás Flores, Xochiatipan y Tlahuiltepa registran dos puntos cada uno, mientras que Tianguistengo acumula cuatro bloqueos.

A causa de las lluvias, alrededor de 30 comunidades permanecen incomunicadas, por lo que las labores se concentran en recuperar los pasos provisionales y liberar las vías de comunicación.

El Comité de Emergencias permanece en sesión permanente para coordinar las acciones entre autoridades federales, estatales y municipales.

Maquinaria trabaja en distintos puntos para retirar tierra, piedras y otros materiales que impiden el paso.

Para este año se contempla una inversión superior a 8 mil 115 millones de pesos para la reconstrucción de caminos, puentes e infraestructura hidráulica. Sin embargo, las condiciones meteorológicas han dificultado el avance de algunas obras.

Mientras continúan las lluvias, se mantiene vigilancia sobre ríos, cauces y zonas susceptibles a nuevos deslaves, al tiempo que se prioriza restablecer la comunicación con las localidades afectadas.