Lluvias generan deslaves y afectaciones en Hidalgo; dos menores resultan lesionados 

Las lluvias registradas en distintas regiones de Hidalgo han dejado afectaciones en al menos nueve municipios, principalmente por deslaves, caída de rocas, árboles y obstrucciones en caminos, mientras dos menores de edad resultaron lesionados tras un desprendimiento de tierra en Chapulhuacán.

El incidente ocurrió en una zona afectada por el deslave, donde los niños fueron auxiliados por personal del Gobierno de Hidalgo.

Debido a las condiciones climáticas, el traslado aéreo que se había considerado no fue posible, por lo que ambos fueron trasladados vía terrestre al Hospital del Niño DIF.

De acuerdo con el reporte disponible, los menores permanecen estables, aunque bajo observación médica y con pronóstico reservado a evolución. Sus familiares también reciben acompañamiento por parte de las autoridades.

Mientras tanto, la Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo mantiene un operativo de atención en diferentes puntos del estado.

Hasta el momento se contabilizan cuatro sitios donde el tránsito permanece suspendido o cerrado de manera preventiva: uno en Tenango de Doria, dos en Tepehuacán de Guerrero y otro en Nicolás Flores.

Algunas vialidades presentan circulación limitada. Entre ellas se encuentra la carretera estatal Tenango-Metepec, así como el tramo La Flor-Xuchitlán, en San Salvador, donde las condiciones del terreno han obligado a extremar precauciones.

En el norte de Ixmiquilpan también se reportaron desprendimientos de piedras y deslaves en comunidades como Cuesta Colorada, Gundhó, Agua Florida, La Pechuga, El Banxu y La Lagunita.

Aunque estos puntos no presentan un cierre completo, las autoridades mantienen vigilancia debido al riesgo para quienes transitan por la zona.

En Lolotla continúan las labores para liberar el tramo carretero Ixtlahuaco-Las Puentes, donde se registró acumulación de piedras.

Además, personal de emergencia atiende la caída de un árbol en Ixtlahuaco, situación que ocasionó afectaciones en el suministro de energía eléctrica.

Los trabajos de monitoreo y atención se mantienen en Tenango de Doria, Eloxochitlán, Tlahuiltepa, Tepehuacán de Guerrero, Nicolás Flores, San Salvador, Ixmiquilpan, Lolotla y Chapulhuacán.

Ante la persistencia de las condiciones adversas, Protección Civil exhortó a la población a no acercarse a zonas con riesgo de deslaves o desprendimientos, respetar los cierres establecidos y mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar situaciones que puedan poner en peligro su integridad.