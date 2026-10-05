Lluvias generan derrumbes y cierres viales en la Sierra de Querétaro

Derrumbes, deslaves y cierres de caminos se registraron en municipios de la zona serrana de Querétaro tras las lluvias del fin de semana, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En el municipio de San Joaquín se presentaron diversas afectaciones en caminos que enlazan a las comunidades de San Rafael con El Durazno, San Sebastián con Puerto de la Gatita y Santa Teresa con El Plátano.

En este último punto fue suspendido totalmente el tránsito debido a un derrumbe que bloqueó la vialidad.

Mientras que en el municipio de Jalpan de Serra permanece cerrado el acceso hacia El Rayo, en Hacienda Las Gatas, luego de que el río Jalpan incrementara considerablemente su nivel.

Para facilitar el traslado de los habitantes se instaló un puente peatonal colgante.

También se reportaron afectaciones en el municipio de Cadereyta, donde ocurrió un deslizamiento de tierra que afectó la carretera federal 120 San Juan del Río-Xilitla, a la altura del kilómetro 80+600.

Personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realiza labores para retirar el material y restablecer las condiciones de circulación.

Protección Civil del estado advirtió que las condiciones meteorológicas continuarán durante los próximos días.

Entre lunes y miércoles se esperan lluvias dispersas en la zona metropolitana, mientras que desde el jueves podrían intensificarse.

En la Sierra habrá precipitaciones intermitentes de ligeras a moderadas, con posibilidad de lluvias fuertes el viernes.