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Hombre intenta cruzar arroyo a caballo y se lo lleva la corriente

Un hombre permanece desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo en el momento que intentó cruzarlo junto con otro jinete, quien logró ponerse a salvo

Por: Emmanuel Rincón

En Tianguistengo, las comunidades de Chapula y Tlacolula nuevamente se encuentran incomunicadas, luego de registrar graves daños durante la vaguada monzónica de 2025.
En Tianguistengo, las comunidades de Chapula y Tlacolula nuevamente se encuentran incomunicadas, luego de registrar graves daños durante la vaguada monzónica de 2025.Foto: Especial

Una persona desaparecida, dos menores lesionados y tres personas rescatadas de corrientes de agua forman parte del saldo preliminar que han dejado 96 horas de lluvias en Hidalgo, además de deslaves, derrumbes y múltiples afectaciones en caminos y carreteras.

En Agua Blanca, un hombre permanece desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo cuando intentaba cruzarlo junto con otro jinete, quien logró ponerse a salvo.

En Atlapexco, cuerpos de emergencia también realizaron el rescate de dos personas que quedaron atrapadas en un río debido al incremento del caudal.

Daños que provocaron las fuertes lluvias en Hidalgo
Daños que provocaron las fuertes lluvias en HidalgoFoto: Especial

Mientras tanto, en Chapulhuacán, dos menores de cuatro y tres años resultaron lesionados tras el colapso de una barda. Ambos fueron trasladados al Hospital del Niño DIF, donde reciben atención médica.

Las precipitaciones han provocado además caída de rocas y árboles, deslaves y bloqueos en vialidades de 18 municipios de la Sierra y Huasteca, entre ellos Tlahuiltepa, Huazalingo, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Lolotla y Tlanchinol.

Daños que provocaron las fuertes lluvias en Hidalgo
Daños que provocaron las fuertes lluvias en HidalgoFoto: Especial

En Tianguistengo, las comunidades de Chapula y Tlacolula nuevamente se encuentran incomunicadas, luego de registrar graves daños durante la vaguada monzónica de 2025.

Ante la saturación del suelo y el riesgo de nuevos deslizamientos, Hidalgo permanece en semáforo rojo. Autoridades mantienen recorridos y trabajos para liberar caminos, mientras exhortan a la población a no intentar cruzar ríos, arroyos ni zonas susceptibles a derrumbes.

Para atender la emergencia, el DIF Hidalgo reportó una reserva de 206 mil despensas y 446 albergues con capacidad para 109 mil 556 personas.

Daños que provocaron las fuertes lluvias en Hidalgo
Daños que provocaron las fuertes lluvias en HidalgoFoto: Especial

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