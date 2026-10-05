Hombre intenta cruzar arroyo a caballo y se lo lleva la corriente

Una persona desaparecida, dos menores lesionados y tres personas rescatadas de corrientes de agua forman parte del saldo preliminar que han dejado 96 horas de lluvias en Hidalgo, además de deslaves, derrumbes y múltiples afectaciones en caminos y carreteras.

En Agua Blanca, un hombre permanece desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo cuando intentaba cruzarlo junto con otro jinete, quien logró ponerse a salvo.

En Atlapexco, cuerpos de emergencia también realizaron el rescate de dos personas que quedaron atrapadas en un río debido al incremento del caudal.

Daños que provocaron las fuertes lluvias en Hidalgo Foto: Especial

Mientras tanto, en Chapulhuacán, dos menores de cuatro y tres años resultaron lesionados tras el colapso de una barda. Ambos fueron trasladados al Hospital del Niño DIF, donde reciben atención médica.

Las precipitaciones han provocado además caída de rocas y árboles, deslaves y bloqueos en vialidades de 18 municipios de la Sierra y Huasteca, entre ellos Tlahuiltepa, Huazalingo, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Lolotla y Tlanchinol.

Daños que provocaron las fuertes lluvias en Hidalgo Foto: Especial

En Tianguistengo, las comunidades de Chapula y Tlacolula nuevamente se encuentran incomunicadas, luego de registrar graves daños durante la vaguada monzónica de 2025.

Ante la saturación del suelo y el riesgo de nuevos deslizamientos, Hidalgo permanece en semáforo rojo. Autoridades mantienen recorridos y trabajos para liberar caminos, mientras exhortan a la población a no intentar cruzar ríos, arroyos ni zonas susceptibles a derrumbes.

Para atender la emergencia, el DIF Hidalgo reportó una reserva de 206 mil despensas y 446 albergues con capacidad para 109 mil 556 personas.