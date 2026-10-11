Lluvias generan afectaciones viales y movilizan operativos en Hidalgo

Intensas lluvias registradas en Hidalgo provocaron complicaciones viales en la zona metropolitana de Pachuca y obligaron a reforzar los trabajos de limpieza y rehabilitación en carreteras de distintas regiones del estado.

En Mineral de la Reforma, el bulevar Las Palomas presentó importantes acumulaciones de agua, situación que dificultó el tránsito y dejó una camioneta atrapada en una coladera cuyo registro habría quedado descubierto por la corriente.

Ante las precipitaciones, el Comité de Emergencias municipal activó recorridos de vigilancia mediante personal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Los reportes incluyeron anegamientos en Carboneras, San Judas, Betunias y Providencia, así como en vialidades de la carretera Pachuca-Tulancingo y el bulevar Colosio.

Mientras tanto, en las regiones serranas continúan las acciones para retirar tierra, vegetación y escombros de los caminos afectados por deslaves. Los trabajos comprenden tramos de Molango, Huejutla, Tenango de Doria, Huehuetla, Tlanchinol, Metztitlán, Chapulhuacán y Zimapán.

Las cuadrillas realizan limpieza de cunetas, desazolve de drenajes, retiro de material acumulado y compactación de accesos provisionales para recuperar la circulación y facilitar el desalojo del agua.

Las labores son coordinadas por instancias estatales y municipales para reducir riesgos y atender los daños ocasionados por las precipitaciones.

Ante la posibilidad de nuevas lluvias, las autoridades exhortaron a la población a disminuir la velocidad, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse alerta ante corrientes de agua, coladeras abiertas y posibles desprendimientos en carreteras.