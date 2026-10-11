Jesús Darío “N”, presunto integrante de La Barredora 24/7 es detenido en Edomex

Jesús Darío “N”, presunto integrante de la organización delictiva “La Barredora 24/7” vinculada al “Cártel Caborca“, con presencia en Sonora, fue detenido el pasado 10 de octubre en el Estado de México, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Al detenido se le vincula de trabajar directamente para Carlos Alberto “N”, jefe de la organización delictiva “Los Rugrats”, grupo afín a la facción “Ismael Mayo Zambada” del “Cártel del Pacífico”.

La dependencia detalló que en el operativo, realizado por integrantes de las comandancias de la Primera Región y 22 Zona militares, fueron detenidas otras siete personas, también integrantes de esa organización delictiva.

La captura fue realizada por elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, derivado de trabajos de inteligencia militar.

De acuerdo con las investigaciones, Jesús Darío “N”, es integrante de la organización delictiva “La Barredora 24/7” vinculada al “Cártel Caborca“, con presencia en el Estado de Sonora y cuenta con una orden de aprehensión en esa entidad.

La Defensa indicó que durante la operación se aseguró armamento, cargadores, cartuchos, diversa droga y vehículos.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para continuar con las investigaciones, diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.