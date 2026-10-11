Becas para el Bienestar apoyan a más de 19.5 millones de estudiantes: SEP

Los programas de Becas para el Bienestar beneficiaron a más de 19.5 millones de estudiantes durante el ciclo escolar 2025-2026, con una inversión de 141 mil 536 millones de pesos, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario señaló que estos apoyos forman parte de una política pública orientada a reducir las brechas de desigualdad y fortalecer la permanencia escolar, bajo la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para avanzar progresivamente hacia la universalización de los apoyos educativos.

De acuerdo con la SEP, el número de becarios aumentó 43.3 por ciento respecto al ciclo escolar anterior, al pasar de 13.6 a 19.5 millones de estudiantes beneficiados en los tres tipos educativos.

Delgado Carrillo destacó también la atención a comunidades históricamente excluidas. Durante el ciclo 2025-2026, 2.1 millones de alumnos recibieron becas en 36 mil 13 escuelas ubicadas en localidades indígenas, mientras que estudiantes beneficiarios también están presentes en 25 mil 698 planteles de localidades con alta y muy alta marginación.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica, registra 14 millones 960 mil 755 beneficiarios, con una inversión de 84 mil 820 millones 233 mil pesos, informó Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas Bienestar.

Además, 6 millones 694 mil 988 alumnos de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares al inicio del actual ciclo escolar.

En educación media superior, la Beca Universal Benito Juárez alcanzará los 4 millones 200 mil beneficiarios al cierre de 2026, con una inversión de 39 mil 542 millones 581 mil 500 pesos.

En el nivel superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro cuenta con 414 mil 100 becarios y una inversión de 12 mil 294 millones de pesos. A este programa se suma la Beca Gertrudis Bocanegra, que inició operaciones en 2026 y ha ejercido 312.2 millones de pesos para beneficiar a 55 mil 924 estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario.

Mario Delgado sostuvo que, mediante la ampliación progresiva de los apoyos, Becas para el Bienestar avanza hacia la universalización, particularmente en educación básica y media superior, con el objetivo de fortalecer el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.