Pemex garantiza abasto y CFE restablece electricidad tras huracán Simón

Petróleos Mexicanos (Pemex) garantizó el abasto de gasolinas, diésel y otros combustibles en las regiones afectadas por el huracán Simón, mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el suministro eléctrico en las zonas dañadas por el fenómeno meteorológico.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, ambas empresas implementaron acciones preventivas y de respuesta inmediata para atender las afectaciones y mantener la continuidad de actividades esenciales. Pemex reforzó la vigilancia en terminales marítimas e instalaciones de almacenamiento y despacho, conforme a sus protocolos de seguridad y protección ambiental.

La CFE desplegó 3 mil 139 electricistas, 427 grúas, 904 vehículos ligeros, 17 vehículos todoterreno, 208 plantas de emergencia, 120 torres de iluminación y cuatro helicópteros en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

En Guerrero, donde Simón impactó cerca de las 15:54 horas del jueves 8 de octubre, la CFE inició trabajos ininterrumpidos para recuperar el servicio en 13 municipios. Para las 05:00 horas del viernes 9 se había restablecido 90.5 por ciento del suministro, mientras que la recuperación total concluyó antes de las 09:00 horas del sábado 10 de octubre, tanto en esas demarcaciones como en un municipio de Oaxaca.

Pemex y CFE señalaron que mantendrán la coordinación con autoridades de Protección Civil, gobiernos estatales y municipales, así como con dependencias federales, para fortalecer la atención de la contingencia en las costas del Pacífico.