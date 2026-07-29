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'Genevieve' no representa amenaza para el país; continuarán lluvias y calor en varios estados

"Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano", indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Por: Ernesto Méndez

El huracán Genevieve, categoría 3 se localiza aproximadamente a mil 15 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El huracán Genevieve, categoría 3 se localiza aproximadamente a mil 15 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.Cuartoscuro

El huracán Genevieve, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localiza aproximadamente a mil 15 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que Genevieve mantiene una trayectoria de alejamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano", indicó.

El SMN, pronosticó lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (este y suroeste), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (sur), así como precipitaciones fuertes (de 25 a 50 mm) en zonas de Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Guanajuato (suroeste), Puebla (este y sur), Morelos, Estado de México (centro y oeste), Guerrero (norte y oeste), Veracruz (centro), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

Además se esperan intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán, además de lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.

Por otra parte, se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas; de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora, Durango, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las condiciones del clima serán generadas por el monzón mexicano establecido sobre el noroeste del país.
El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las condiciones del clima serán generadas por el monzón mexicano establecido sobre el noroeste del país.Cuartoscuro

Asimismo, rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos Guerrero y Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las condiciones del clima serán generadas por el monzón mexicano establecido sobre el noroeste del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente y sureste de la República Mexicana, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión extendidos sobre distintas regiones del territorio, así como por el ingreso y desplazamiento de la onda tropical número 22 sobre la Península de Yucatán y el flujo de aire húmedo procedente del Océano Pacífico.

Agregó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en el norte, y extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Veracruz (centro), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste), finalizando en Coahuila.

Por lo anterior, se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados en regiones de Baja California Sur (costa este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (norte y noreste), Coahuila (noroeste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

De 35 a 40 grados en zonas de Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados en áreas de Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.

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