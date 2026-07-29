'Genevieve' no representa amenaza para el país; continuarán lluvias y calor en varios estados

El huracán Genevieve, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localiza aproximadamente a mil 15 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que Genevieve mantiene una trayectoria de alejamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano", indicó.

El SMN, pronosticó lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (este y suroeste), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (sur), así como precipitaciones fuertes (de 25 a 50 mm) en zonas de Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Guanajuato (suroeste), Puebla (este y sur), Morelos, Estado de México (centro y oeste), Guerrero (norte y oeste), Veracruz (centro), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

Además se esperan intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán, además de lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.

Por otra parte, se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas; de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora, Durango, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las condiciones del clima serán generadas por el monzón mexicano establecido sobre el noroeste del país. Cuartoscuro

Asimismo, rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos Guerrero y Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que las condiciones del clima serán generadas por el monzón mexicano establecido sobre el noroeste del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente y sureste de la República Mexicana, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión extendidos sobre distintas regiones del territorio, así como por el ingreso y desplazamiento de la onda tropical número 22 sobre la Península de Yucatán y el flujo de aire húmedo procedente del Océano Pacífico.

Agregó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en el norte, y extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Veracruz (centro), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste), finalizando en Coahuila.

Por lo anterior, se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados en regiones de Baja California Sur (costa este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (norte y noreste), Coahuila (noroeste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

De 35 a 40 grados en zonas de Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados en áreas de Aguascalientes, Guanajuato y Quintana Roo.