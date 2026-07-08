Lluvia golpea con mayor fuerza a Álvaro Obregón y Benito Juárez

La lluvia con tormenta eléctrica y granizo que azotó la Ciudad de México se concentró más este miércoles en los límites de Álvaro Obregón y Benito Juárez, aunque también llovió fuerte en el Centro Histórico y Gustavo A. Madero.

Para las 20:00 horas, las estaciones con registros de mayor acumulación de lluvia eran la ubicada en Avenida Coyoacán cerca del cruce con Viaducto, en Benito Juárez, con 48.75 milímetros o 48.75 litros por metro cuadrado.

Y la de San Antonio y Periférico, en Álvaro Obregón, con 46 milímetros. En Gustavo A. Madero la lluvia más intensa se registró en San Juan de Aragón, con 42.75 milímetros.

También en el Centro Histórico llovió fuerte, en algunas zonas se acumularon 30.50 milímetros, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja por lluvias fuertes en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, así como Naranja y Amarilla para el resto de las demarcaciones.

Para las 20:00 horas, ya se habían reportado inundaciones en Insurgentes Sur y Norte y en el Paradero de Indios Verdes.

Calles del Centro Histórico, como Isabel la Católica, Lucas Alamán, Tolsá y Diagonal 20 de Noviembre padecían anegaciones y se reportó en redes sociales que el agua ingresó a comercios.

También en Reforma y Bucareli se formó un encharcamiento. Bajopuentes de Periférico se inundaron. También el paso a desnivel de Avenida Chapultepec y Florencia se inundó.

La estación La Joya, de la Línea 1 del Metrobús, estuvo rodeada por una anegación.

En redes sociales se informó que en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero el agua había ingresado a domicilios.

Otras vialidades encharcadas fueron Patriotismo, Circuito Interior, Oceanía, Viaducto, Calzada de Tlalpan.

La lluvia provocó servicio lento en la red del Metro; además, el agua ingresó a algunas estaciones como Mixcoac, reportaron usuarios de redes sociales.