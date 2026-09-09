Llevan servicios del ISSSTE a la SSPC: beneficiarán a cuatro mil trabajadores

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha un complejo de atención en las instalaciones centrales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Por tanto, a partir de ahora, sin necesidad de trasladarse, los trabajadores de dicha dependencia tienen acceso a servicios médicos.

Además, pueden realizar trámites para diversas prestaciones y también hacer compras, ya que además de consultorios médicos, se instaló una tienda SUPERISSSTE y se habilitaron módulos de FOVISSSTE y PENSIONISSSTE.

Durante la inauguración, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el complejo del ISSSTE facilita el acceso a los servicios desde el centro de trabajo y reduce los tiempos de traslado.

Añadió que “contar con atención médica cercana permite atender un malestar desde sus primeras manifestaciones, detectar a tiempo factores de riesgo y dar continuidad a los tratamientos”.

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que la apertura de este espacio responde a una tarea central: servir a quienes sirven al país. Detalló que el consultorio médico tendrá capacidad para brindar atención médica general y servicios de telemedicina a una población de hasta 4 mil derechohabientes, quienes podrán acceder a consultas de alta especialidad.

“Nuestra tarea es servir a quienes sirven a la nación. Eso nos acerca a quienes son nuestros derechohabientes. Vamos a hacer la inauguración de un consultorio del ISSSTE, que está en el marco de los nuevos consultorios que impulsa la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Este consultorio dará atención médica permanente sin necesidad de citas”, expuso.