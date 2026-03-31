Llegan nuevos restos de hidrocarburo a playas de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver.- Nuevas plastas de hidrocarburo arribaron este martes a las playas de Coatzacoalcos, particularmente en la zona de Playa Sol, donde habitantes y prestadores de servicios reportaron la presencia de material oscuro y viscoso sobre la franja costera.

El fenómeno forma parte de la llegada intermitente que se mantiene activo desde principios de marzo en distintos puntos del Golfo de México.

En el sitio localizaron además una tortuga muerta, presuntamente intoxicada por el combustible.

La llegada de nuevos residuos preocupa a habitantes y prestadores de servicios. Especial

De acuerdo con el Grupo Interinstitucional, el material corresponde a hidrocarburo intemperizado, cuyo origen está asociado a la reactivación de emanaciones naturales en chapopoteras marinas, tanto en el área de Cantarell como frente a las costas de Coatzacoalcos.

Pemex confirmó la reactivación de estas emanaciones el 30 de marzo, lo que ha intensificado los trabajos de monitoreo y contención.

Las autoridades federales mantienen desplegado un operativo de más de 3 mil elementos, entre Marina, Pemex y dependencias ambientales, apoyados con embarcaciones, aeronaves, drones y barreras de contención para atender los recales en playa y mar.

Hasta el 30 de marzo, se han recolectado 785 toneladas de hidrocarburo en costas del Golfo y 40.6 toneladas en mar, además de la atención de 39 playas, un manglar y un estero.